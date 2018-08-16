Личный врач королевы Елизаветы II погиб под колесами грузовика
В Лондоне скончался 67-летний специалист в области гомеопатии и личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер. Мужчина скончался в среду, 15 августа, в результате серьезной аварии.
Инцидент произошел в центре британской столицы примерно в 9.30 утра по местному времени. Фишер передвигался по улицам на велосипеде, когда был сбит грузовиком. Прибывшие на место медики ничем не смогли помочь своему коллеге - он погиб прямо на месте аварии.
"Мы все были глубоко потрясены и опечалены, узнав, что доктор Питер Фишер трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии", - цитирует Sky News главу Университетского колледжа Лондона Гилла Гаска.
Утоняется, что никаких арестов не производилось. Королева уже проинформирована о случившемся.
Доктор Питер Фишер был специалистом не только в области гомеопатии, но других форм нетрадиционной медицины. Также он занимал должность директора отдела исследований в Королевской больнице интегрированной медицины.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце июля этого года погиб также кардиолог Марк Хаускнект, который занимался лечением бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Он был застрелен в городе Хьюстон штата Техас во время езды на велосипеде.
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