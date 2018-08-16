2018-08-16T18:28:05+03:00
Происшествия

Личный врач королевы Елизаветы II погиб под колесами грузовика

ДТП со смертельным исходом произошло утром в минувшую среду, 15 августа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Британская королева Елизавета IIБританская королева Елизавета IIФото: REUTERS
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В Лондоне скончался 67-летний специалист в области гомеопатии и личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер. Мужчина скончался в среду, 15 августа, в результате серьезной аварии.

Инцидент произошел в центре британской столицы примерно в 9.30 утра по местному времени. Фишер передвигался по улицам на велосипеде, когда был сбит грузовиком. Прибывшие на место медики ничем не смогли помочь своему коллеге - он погиб прямо на месте аварии.

"Мы все были глубоко потрясены и опечалены, узнав, что доктор Питер Фишер трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии", - цитирует Sky News главу Университетского колледжа Лондона Гилла Гаска.

Утоняется, что никаких арестов не производилось. Королева уже проинформирована о случившемся.

Доктор Питер Фишер был специалистом не только в области гомеопатии, но других форм нетрадиционной медицины. Также он занимал должность директора отдела исследований в Королевской больнице интегрированной медицины.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце июля этого года погиб также кардиолог Марк Хаускнект, который занимался лечением бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Он был застрелен в городе Хьюстон штата Техас во время езды на велосипеде.

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