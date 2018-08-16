2018-08-16T18:49:00+03:00
Происшествия

Взрыв прогремел у отделения оппозиционной партии "Лига" в Италии

Еще одна неразорвавшаяся бомба была обнаружена у входа в здание политического объединения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Взрыв произошел в городе Виллорба к северу от ВенецииВзрыв произошел в городе Виллорба к северу от ВенецииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 16 августа, у отделения итальянской правой партии "Лига Севера" на севере страны прогремел взрыв. Инцидент произошел у входа в здание в городе Виллорба, где заседают члены политического объединения.

Прибывшие на место инцидента правоохранители обнаружили там еще одну неразорвавшуюся бомбу. Ее обезвреживанием в настоящий момент занимаются саперы. Ответственность за случившееся пока не взяла ни одна экстремистская организация.

Между тем, по данным La Tribuna di Treviso, в результате взрыва никто не пострадал.

Сам лидер оппозиционной партии, по совместительству вице-премьер и глава МВД страны Маттео Сальвини считает, что таким образом некие недоброжелатели пытаются "остановить" деятельность объединения.

"Но насилие и преступления нас не пугают. Идем вперед, будучи еще более сильными, чем раньше", - написал он в своем Twitter.

Напомним, что в марте этого года итальянские оппозиционеры уже подвергались нападениям. Так, в начале марта взрыв прогремел возле офиса отделения ультраправой партии Casapound в городе Тренто, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Причина смерти Ареты Франклин: легендарная певица умерла от онкологии
Личный врач королевы Елизаветы II погиб под колесами грузовика
Трамп о состоянии экономики США: "Деньги текут рекой в наш драгоценный доллар"
iPhone 8 и iPhone X подешевели в преддверии анонса новых гаджетов от Apple
В МИД России возмущены осквернением кладбища советских воинов в Польше
Более 75 человек пострадали от передозировки в одном из городов США
После крушения моста в Генуе итальянские специалисты предрекают "мостопад", если срочно не принять меры
Marvel опубликовала эксклюзивные кадры со съемок «Мстителей»
Не стало Ареты Франклин, величайшей певицы современности
Мэра Оренбурга суд отправил на два месяца в СИЗО
Владимир Путин снялся в гигараме с участниками молодежного форума «Машук-2018»
Житель Одессы облил 12-летнего мальчика кислотой за шумные игры
Трамп: новые пошлины спасут американскую металлургию
Порошенко обсудил с Меркель строительство "Северного потока - 2"
В Ереване агрессивные геи избили полицейских, напав на участок
Немецкий телеканал признал Крым российским
Судно с российскими моряками арестовано в Турции за долги собственника
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном