Взрыв прогремел у отделения оппозиционной партии "Лига" в Италии

СЕГОДНЯ 18:48 2018-08-16T18:49:00+03:00

Взрыв произошел в городе Виллорба к северу от Венеции Фото: REUTERS

Еще одна неразорвавшаяся бомба была обнаружена у входа в здание политического объединения

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В четверг, 16 августа, у отделения итальянской правой партии "Лига Севера" на севере страны прогремел взрыв. Инцидент произошел у входа в здание в городе Виллорба, где заседают члены политического объединения.

Прибывшие на место инцидента правоохранители обнаружили там еще одну неразорвавшуюся бомбу. Ее обезвреживанием в настоящий момент занимаются саперы. Ответственность за случившееся пока не взяла ни одна экстремистская организация.

Между тем, по данным La Tribuna di Treviso, в результате взрыва никто не пострадал.

Сам лидер оппозиционной партии, по совместительству вице-премьер и глава МВД страны Маттео Сальвини считает, что таким образом некие недоброжелатели пытаются "остановить" деятельность объединения.

"Но насилие и преступления нас не пугают. Идем вперед, будучи еще более сильными, чем раньше", - написал он в своем Twitter.

Напомним, что в марте этого года итальянские оппозиционеры уже подвергались нападениям. Так, в начале марта взрыв прогремел возле офиса отделения ультраправой партии Casapound в городе Тренто, передает сайт kp.ru.