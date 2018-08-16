2018-08-16T19:03:48+03:00
Общество

Причина смерти Ареты Франклин: легендарная певица умерла от онкологии

Причиной смерти Ареты Франклин стал рак поджелудочной железы, диагностированный еще в 2010 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Певица Арета ФранклинПевица Арета ФранклинФото: REUTERS
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Причиной смерти Ареты Франклин - легендарной американской соул-исполнительницы - стал рак поджелудочной железы.

Сайт kp.ru писал о том, что данная онкология была диагностирована у певицы еще в 2010 году. Все это время артистка боролась с тяжелым заболеванием, но не смогла его победить.

В четверг, 16 августа Арета Франклин умерла в собственном доме в городе Детройт штата Мичиган. Ей было 76 лет.

По данным агентства AP, свои последние часы жизни королева соул провела в окружении самых родных и близких людей.

Арета Франклин считается величайшей певицей современности. Уже в 14 лет она записала свой первый альбом Songs Of Faith, а все ее пластинки были проданы общим тиражом в 75 млн экземпляров.

В прошлом году исполнительница сообщила о завершении карьеры. Ее последнее выступление состоялось на благотворительном концерте британца Элтона Джона.

Арета Франклин - Ever Changing Times ft. Michael McDonald.

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