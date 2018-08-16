2018-08-16T20:34:50+03:00
В мире

Движение транспорта близ Вестминстерского дворца может быть полностью перекрыто

Такие меры позволят повысить безопасность зданий британского парламента на фоне террористических угроз
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В случае закрытия движения автотранспорта черные ограждения около здания парламента можно будет убратьВ случае закрытия движения автотранспорта черные ограждения около здания парламента можно будет убратьФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Парламент Великобритании рассмотрит возможность введения запрета на движение автотранспорта близ Вестминстерского дворца. Данное предложение было основано на рекомендациях правоохранителей в связи с угрозой осуществления новых терактов в районе заседания членов Палаты общин и Палаты лордов.

Ожидается, что такие меры позволят повысить безопасность зданий британского парламента.

Уже сейчас рассматриваются сразу несколько вариантов перекрытия движения. Некоторые из них подразумевают окончательный демонтаж или перенос черных стальных заграждений, число которых было увеличено после теракта в марте прошлого года.

Напомним, что тогда 52-летний британец Халид Масуд сбил толпу прохожих на Вестминстерском мосту, а после убил полицейского у ворот парламента. Тогда погибли в общей сложности пять человек, еще около 50 пострадали.

Между тем, совсем недавно у стен парламента произошел еще один похожий инцидент. Сайт kp.ru писал, что во вторник, 14 августа 29-летний британец родом из Судана Салих Хатер наехал на группу велосипедистов, в результате чего пострадали три человека.

По данным газеты Times, мэр Лондона Садик Хан уже поддержал идею о том, что сделать часть района Вестминстер полностью пешеходной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тринидад и Тобаго стал крупнейшим поставщиком сжиженного газа в США
Почти 350 американских СМИ примут участие в акции против Трампа
Суд Нидерландов отказался признавать пастафарианство религией
Причина смерти Ареты Франклин: легендарная певица умерла от онкологии
Взрыв прогремел у отделения оппозиционной партии "Лига" в Италии
Личный врач королевы Елизаветы II погиб под колесами грузовика
Трамп о состоянии экономики США: "Деньги текут рекой в наш драгоценный доллар"
iPhone 8 и iPhone X подешевели в преддверии анонса новых гаджетов от Apple
В МИД России возмущены осквернением кладбища советских воинов в Польше
Более 75 человек пострадали от передозировки в одном из городов США
После крушения моста в Генуе итальянские специалисты предрекают "мостопад", если срочно не принять меры
Marvel опубликовала эксклюзивные кадры со съемок «Мстителей»
Не стало Ареты Франклин, величайшей певицы современности
Мэра Оренбурга суд отправил на два месяца в СИЗО
Владимир Путин снялся в гигараме с участниками молодежного форума «Машук-2018»
Житель Одессы облил 12-летнего мальчика кислотой за шумные игры
Трамп: новые пошлины спасут американскую металлургию
Порошенко обсудил с Меркель строительство "Северного потока - 2"
В Ереване агрессивные геи избили полицейских, напав на участок
Немецкий телеканал признал Крым российским
Судно с российскими моряками арестовано в Турции за долги собственника
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном