Движение транспорта близ Вестминстерского дворца может быть полностью перекрыто

СЕГОДНЯ 20:34 2018-08-16T20:34:50+03:00

В случае закрытия движения автотранспорта черные ограждения около здания парламента можно будет убрать Фото: REUTERS

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Парламент Великобритании рассмотрит возможность введения запрета на движение автотранспорта близ Вестминстерского дворца. Данное предложение было основано на рекомендациях правоохранителей в связи с угрозой осуществления новых терактов в районе заседания членов Палаты общин и Палаты лордов.

Ожидается, что такие меры позволят повысить безопасность зданий британского парламента.

Уже сейчас рассматриваются сразу несколько вариантов перекрытия движения. Некоторые из них подразумевают окончательный демонтаж или перенос черных стальных заграждений, число которых было увеличено после теракта в марте прошлого года.

Напомним, что тогда 52-летний британец Халид Масуд сбил толпу прохожих на Вестминстерском мосту, а после убил полицейского у ворот парламента. Тогда погибли в общей сложности пять человек, еще около 50 пострадали.

Между тем, совсем недавно у стен парламента произошел еще один похожий инцидент. Сайт kp.ru писал, что во вторник, 14 августа 29-летний британец родом из Судана Салих Хатер наехал на группу велосипедистов, в результате чего пострадали три человека.

По данным газеты Times, мэр Лондона Садик Хан уже поддержал идею о том, что сделать часть района Вестминстер полностью пешеходной.