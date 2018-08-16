2018-08-16T20:55:08+03:00
Политика

Немецкие СМИ раскрыли причину неэффективности санкционной политики США

По мнению американиста Рафаэля Ордуханяна, ограничительные меры Вашингтона часто имеют противоположный эффект
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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СМИ Германии рассказали о причинах неэффективности санкций СШАСМИ Германии рассказали о причинах неэффективности санкций СШАФото: REUTERS
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Немецкий политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что санкционная политика Соединенных Штатов является довольно неконтролируемым процессом, который зачастую не гарантирует нужного эффекта.

Только за первый год нахождения у власти президент США Дональд Трамп ввел ограничительные меры в отношении более 700 человек, организаций и компаний. Однако, например, власти Ирана, по мнению журналиста, оказались лишь в плюсе от таких нападок Вашингтона, как и Россия с Венесуэлой. Популярность турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана также не уменьшается.

Ордуханян заверял, что в недалекой перспективе санкции США часто не достигают поставленной цели, а в долгосрочной и вовсе дают противоположный от необходимого эффект.

"Но если у вас есть один только молоток, то каждая проблема выглядит как гвоздь", - приводятся слова политолога в газете Handelsblatt.

По мнению эксперта, это и является главой проблемой санкционной политики Соединенных Штатов. Оказываясь под влиянием Вашингтона другие страны начинают с еще большим упорством отстаивать свои позиции, оказываясь в роли жертвы американской агрессии.

Между тем, в скором времени Конгресс США планирует рассмотреть новый пакет антироссийских санкций. Сообщается, что они станут самыми "тяжелыми" из когда-либо введенных, передает сайт kp.ru.

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