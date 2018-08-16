Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-премьера Индии

СЕГОДНЯ 21:47 2018-08-16T21:47:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин принес свои соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи со смертью бывшего главы правительства республики Атала Бихари Ваджпаи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин подчеркнул, что индийский политик по праву пользовался высоким авторитетом на международной арене. Более того, он запомнится всем как человек, внесший большой личный вклад в развитие дружественных и партнерских отношений между Москвой и Нью-Дели.

"Хотел бы передать слова искреннего сочувствия и поддержки близким покойного, правительству и всему народу Индии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента РФ.

Напомним, что Атал Бихари Ваджпаи умер в четверг, 16 августа. На момент смерти ему было 93 года. Политик занимал пост премьер-министра Индии в 1996 году, а также в период с 1998 по 2004 год. Именно тогда она подал в отставку, передает сайт kp.ru.

За время карьеры Ваджпаи не раз встречался с Владимиром Путиным в рамках официальных визитов, а также на полях международных форумов.