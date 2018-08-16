2018-08-16T22:04:09+03:00
Политика

В Генштабе ВСУ рассказали, на что потратят выделенные США $250 млн

Эти средства Киев получил в рамках помощи в сфере обеспечения нацбезопасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США выделили Украине $250 млн военной помощиСША выделили Украине $250 млн военной помощиФото: Архив "КП"
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что выделенные США 250 млн долларов будут потрачены на медицину, противовоздушную оборону и средства радиоэлектронной борьбы. Данные средства поступят в распоряжение киевских властей уже в 2019 году.

"Мы имеем соответствующие перечни. Речь идёт о наращивании возможностей противовоздушной обороны, современных средствах радиоэлектронной борьбы, сфере медицинской помощи, а также других направлениях", — цитирует BBC News Украина Муженко.

По его словам, перечень закупаемого на средства американцев летального оружия будет согласован позже при распределении суммы.

Напомним, что накануне Соединенные Штаты подписали оборонный бюджет на 2019 год, в котором, среди прочих расходов, указаны затраты на военную помощь Украине в сфере обеспечения нацбезопасности, передает сайт kp.ru.

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