В МИД России назвали незаконными односторонние "санкционные волны" США
Включение в санкционный список США российского портового агентства "Профинет" и его руководителя Василия Колчанова является очередной попыткой "наказать" Россию за ее "принципиальную" позицию по северокорейскому вопросу. К такому выводу пришли в министерстве иностранных дел РФ.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в среду, 15 августа, Минюст США внес российскую, китайскую и сингапурскую компании в свой "черный" список за то, что они якобы нарушают санкционный режим в отношении КНДР.
При этом, как уже подчеркнули в МИД РФ, американские власти в очередной раз не потрудились предоставить хоть какие-либо доказательства и не учли негативное влияние таких действий на "сложнейший" процесс денуклеаризации Корейского полуострова.
"Сколько бы односторонних "санкционных волн" Вашингтоном ни инициировалось (а их общее число достигло уже 55-ти), легитимности им это не придает. Акцент американских политиков на рестрикциях – это попытка скрыть их бесполезность", - говорится в сообщении на сайте российского ведомства.
Там же подчеркивается, что подобное наращивание ограничений на фоне "беспрецедентного русофобского накала" является "путем в никуда".