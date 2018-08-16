Опубликовано видео посадки боевых самолетов на трассу под Хабаровском

СЕГОДНЯ 22:33 2018-08-16T22:33:31+03:00

Жители Хабаровского края сняли на видео посадку боевых самолетов на одну из местных трасс Фото: скриншот с видео

Истребители приземлялись прямо на автомобильную дорогу, которая была перекрыта на время учений [видео]

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Свидетелями невероятного зрелища стали водители автомобилей, оказавшихся в пробке на участке трассы Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск с 91-го по 93-й километр, которая была перекрыта специально для проведения командно-штабных учений "Восток-2018".

Прямо над головами восторженных зевак пролетали такие легендарные самолеты как Су-30СМ, Су-35С и МиГ-31. Летчики отрабатывали маневры исполнения фигур высшего пилотажа, а также тренировались сажать истребители на укороченную, условно поврежденную полосу. Ее роль в этот раз исполнил участок обычной автомобильной дороги.

Несмотря на то, что пробка растянулась на несколько километров, большинство оказавшихся в ней автовладельцев признали - оно того стоило.

Сайт kp.ru писал о том, что боевая авиация еще на протяжении нескольких дней будет использовать эту трассу для тренировок. Движение транспорта на данном участке переодически будут перекрывать на несколько часов вплоть до 23 августа.