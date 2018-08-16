2018-08-16T22:33:31+03:00
Политика

Опубликовано видео посадки боевых самолетов на трассу под Хабаровском

Истребители приземлялись прямо на автомобильную дорогу, которая была перекрыта на время учений [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жители Хабаровского края сняли на видео посадку боевых самолетов на одну из местных трассЖители Хабаровского края сняли на видео посадку боевых самолетов на одну из местных трассФото: скриншот с видео
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Свидетелями невероятного зрелища стали водители автомобилей, оказавшихся в пробке на участке трассы Комсомольск-на-АмуреХабаровск с 91-го по 93-й километр, которая была перекрыта специально для проведения командно-штабных учений "Восток-2018".

Прямо над головами восторженных зевак пролетали такие легендарные самолеты как Су-30СМ, Су-35С и МиГ-31. Летчики отрабатывали маневры исполнения фигур высшего пилотажа, а также тренировались сажать истребители на укороченную, условно поврежденную полосу. Ее роль в этот раз исполнил участок обычной автомобильной дороги.

Несмотря на то, что пробка растянулась на несколько километров, большинство оказавшихся в ней автовладельцев признали - оно того стоило.

Сайт kp.ru писал о том, что боевая авиация еще на протяжении нескольких дней будет использовать эту трассу для тренировок. Движение транспорта на данном участке переодически будут перекрывать на несколько часов вплоть до 23 августа.

Летные учения 2018.

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