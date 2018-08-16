Помпео объявил о создании "группы действий" по Ирану

СЕГОДНЯ 22:44 2018-08-16T22:44:51+03:00

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В Соединенных Штатах появится так называемая "группа действий" по Ирану. Об этом в четверг, 16 августа, сообщил американский госсекретарь Майк Помпео.

"Сегодня я рад объявить о создании группы действий по Ирану. Эта группа будет отвечать за направление, пересмотр и всестороннюю оценку всех аспектов действий госдепартамента, связанных с Ираном", — сказал политик.

При этом, он вновь решил обвинить Тегеран в ведении "дестабилизирующей и насильственной" политики в отношении не только США, но и их союзников, передает РИА Новости.

Напомним, что 6 августа стало известно о подписании американским лидером Дональдом Трампом указа о двухэтапном восстановлении санкций против Ирана, которые были заморожены в январе 2016 года после вступления в силу договора о ядерной сделке.

Сайт kp.ru писал о том, что президент Исламской Республики Хасан Роухани уже предостерег своего коллегу от таких действий, напомнив об их последствиях. Глава государства заявил, что Трамп будет сожалеть о своем решении.