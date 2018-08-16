2018-08-16T23:30:03+03:00
Экономика

За неделю международные резервы России сократились на $0,4 млрд

На 10 августа объем международных резервов России составил $457,6 миллиарда
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Банк России сообщил о сокращении международных резервовБанк России сообщил о сокращении международных резервовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Международные резервы России за минувшую неделю сократились на одну десятую процента, то есть на 0,4 миллиарда долларов, и по состоянию на 10 августа их объем составил 457,6 миллиарда долларов, тогда как 3 августа они составляли 458 миллиардов долларов. Об этом сообщил Банк России на своем официальном сайте.

«Объем международных резервов за неделю снизился на 0,4 миллиарда долларов США, или на 0,1%, в результате отрицательной переоценки и на 10 августа составил 457,6 миллиарда долларов США», - говорится в сообщении Центробанка.

Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и кабинета министров.

Между тем, ранее финрегулятор сообщал, что за июль международные (золотовалютные) резервы нашей страны выросли на 0,3% – 1,3 миллиарда долларов, и по состоянию на 1 августа составили 458,032 миллиарда долларов. А 1 июля их объем был 456,749 миллиарда в американской валюте.

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