Немецкий самолет с 281 пассажиром экстренно сел на Крите из-за угрозы взрыва

16 Авг. 23:51 2018-08-17T00:01:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 16 августа лайнер немецкой авиакомпании Condor, направлявшийся из египетского города Хургада в Дюссельдорф, совершил экстренную посадку на греческом острове Крит из-за сообщения об угрозе взрыва на борту.

Самолет с 281 пассажиром вечером приземлился в международном аэропорту города Ханья, сообщает местный новостной портал newsbomb.gr. Отмечается, что причину вынужденной посадки пассажирам сообщать не стали. Людей из салона вывели, а воздушное судно осматривает отряд специального назначения и полиция, ищут взрывчатку.

Лайнер, по данным издания, сейчас находится на стоянке между аэропортом и американской военно-воздушной базой Суда. Пассажиров временно разместили в зале ожидания.

Ранее сайт kp.ru писал, что в этот же день, 16 августа, на севере Италии разбился небольшой туристический самолет, погибли два человека.

А пару дней назад в аэропорту испанского города Сантьяго-де-Компостела экстренно сел пассажирский самолет, летевший в Милан из Доминиканы. Одной из женщин на борту внезапно стало нехорошо. Позже врачи в больнице извлекли из ее желудка 56 пакетиков с кокаином весом по 15 граммов. Неудавшийся наркокурьер находится в палате под неусыпным наблюдением врачей и полиции.