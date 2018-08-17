2018-08-17T01:52:27+03:00
Экономика

Эксперты назвали пять стран с самыми хрупкими экономиками после Турции

По мнению аналитиков, это Аргентина, Колумбия, Южная Африка и Мексика
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Курс турецкой лиры обрушился после действий американской администрацииКурс турецкой лиры обрушился после действий американской администрацииФото: REUTERS
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Эксперты назвали пять стран, чьи экономики наиболее чувствительны к финансовым проблемам «по турецкой модели» – Аргентина, Колумбия, Южно-Африканская Республика и Мексика.

Об этом в обзоре «Турецкая лира разрушена — кто следующий?» пишут аналитики агентства Bloomberg Зиад Дауд и Том Орлик, используя термин «хрупкая пятерка» (Fragile Five), введенное их коллегами из Morgan Stanley в 2013 году. Тогда так обозначались экономики Бразилии, Индонезии, ЮАР, Индии и Турции, как самые уязвимые перед ростом курса доллара. С тех пор различные эксперты называют свои «хрупкие пятерки» по разным критериям.

Авторы обзора отмечают, что на сегодняшний день в Аргентине, Колумбии, ЮАР и Мексике «наблюдаются симптомы, схожие с турецкими, хоть и не такие резкие».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, всего за неделю турецкая лира подешевела на 14%. Введенные Соединенными Штатами в отношении Анкары экономические санкции привели к тому, что заграничные инвесторы кинулись выводить свои капиталы из страны, и местный валютный рынок затрясло. Президент Турции, комментируя ситуацию, сделал несколько резких и неожиданных заявлений. В частности, Реджеп Эрдоган обвинил США в заговоре против него.

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