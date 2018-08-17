Украинские депутаты подрались в прямом эфире из-за гей-парада

СЕГОДНЯ 02:19 2018-08-17T02:37:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Драки депутатов Верховной рады Украины на заседаниях по разным поводам уже давно стали почти обыденным явлением. Но вот в четверг, 16 августа, незалежные народные избранники подрались прямо в прямом эфире из-за гей-парада.

Потасовку в студии телеканала «Прямой» устроили парламентарий от группы «Воля народа» Сергей Шахов и его коллега Игорь Мосийчук от «Радикальной партии». Все началось с того, что Шахов обвинил Мосийчука в посещении гей-парадов, тот возмутился и потребовал извинений, перепалка с взаимными оскорблениями переросла в драку. Шахов ударил Мосийчука так, что он упал за спиной ведущего. В какой-то момент в ход пошла палка.

Депутатов разнимала ведущая Светлана Орловская: «Всё, стоп, стоп! Вы же не будете меня бить? Стоп, я сказала, прекратили!»

В итоге ей удалось остановить драку, но буйные головы не успокоились. Они продолжили выяснять отношения с помощью кулаков уже после выхода из студии, в лифте.

Телеканал разместил видео инцидента на своей странице в Facebook и на Youtube.

Депутаты Верховной рады подрались в эфире .Конфликт произошел в студии украинского телеканала Прямой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Содом в каждый дом»: в Киеве прошёл самый массовый за последнюю историю гей-парад

Александр КОЦ

К очередному гей-параду (или как тут его стыдливо назвали – «Маршу равенства») в Киеве готовились основательно. Еще накануне полиция оцепила весь маршрут следования представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Для верности были даже перекрыты входы во дворы в центре столицы - местных жителей пускали домой только по паспортам. А к раннему утру место скорого буйства равенства обнесли массивными железными решетками, отчего центральные улицы стали похожи на загон для скота. Или на уличный зверинец (подробности).