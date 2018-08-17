2018-08-17T03:19:06+03:00
Звезды

Актер Евгений Леонов-Гладышев попал в больницу

Известный актер театра и кино Евгений Леонов-Гладышев госпитализирован в Петербурге
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Актер театра и кино Евгений Леонов-ГладышевАктер театра и кино Евгений Леонов-ГладышевФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Известный российский актер театра и кино Евгений Леонов-Гладышев в четверг вечером в Санкт-Петербурге был доставлен в Елизаветинскую больницу.

«Поступила телефонограмма из третьей городской больницы (Елизаветинская больница) о госпитализации Леонова-Гладышева Евгения», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Северной столицы.

Что именно привело народного артиста России на больничную койку, уточняется.

СПРАВКА «КП»

Евгений Борисович Леонов-Гладышев – советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр. Родился 24 января 1952 года в Вильнюсе. В 1969 году поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, после окончания которого стал актёром киностудии «Ленфильм».

Впервые снялся в кино еще студентом, сыграв Сережу Коновалова в детской приключенческой драме «Включите северное сияние» (1972 год).

С тех пор он снялся в более чем ста фильмах и сериалах. Среди его работ – такие известные картины, как «Рождённая революцией», «Сибириада», «Место встречи изменить нельзя», «Инспектор Лосев», «Мастер и Маргарита», «Государственная граница», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и многие другие.

Звание Народного артиста России Евгению Леонову-Гладышеву было присвоено в 2007 году.

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