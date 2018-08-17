2018-08-17T04:04:29+03:00
Экономика

Эксперты подсчитали, какая часть госдолга России находится в пуках резидентов США

Большую часть российского госдолга держат сами россияне — 66% или почти шесть триллионов рублей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Большую часть российского госдолга держат сами россияне — почти шесть триллионов рублейБольшую часть российского госдолга держат сами россияне — почти шесть триллионов рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Как показало исследование, проведенное Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), большую часть государственного долга России держат сами россияне – 66% (5,9 триллиона рублей), а резидентам США принадлежит восемь процентов российского госдолга, то есть, 719 миллиардов рублей.

Кроме того, как подсчитали эксперты, 7% госдолга нашей страны принадлежит резидентам из Люксембурга (606 миллиардов рублей), 1,4% – Норвегии (130 миллиардов), еще 4,6% (382,9 миллиарда) приходятся на Великобританию, Данию, Италию, Германию и другие страны ЕС.

Также 53,2 миллиарда рублей российского долга держат резиденты Швейцарии, Канады – 47,7 миллиарда, а в руках держателей из Японии находится 46,5 миллиарда рублей.

При своих подсчетах аналитики использовали данные национальных центральных банков, как сведенные МВФ для исследования портфельных инвестиций, так и полученные напрямую из статистических сборников, министерств и государственных фондов, передает РИА Новости.

Как отмечают эксперты, «введение санкций за покупку российского госдолга может сократить базу инвесторов и, соответственно, увеличить среднюю стоимость заимствований для государства».

Между тем, сайт kp.ru ранее сообщал, что в Минфине России скептически отнеслись к возможности того, что госдолг нашей страны может попасть под новые санкции США. В министерстве отметили, что подобные инициативы из уст американских законодателей звучали и раньше, но так и не прошли.

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