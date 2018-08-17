«Истерика, граничащая с паранойей»: В Совфеде ответили на угрозы Киева

СЕГОДНЯ 06:13 2018-08-17T06:20:43+03:00

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Вчерашнее заявление украинского чиновника о «страшном» ответе Киева на возможное наступление российских войск – это «истерика» от страха, «граничащая с паранойей», считает член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.

Ранее сайт kp.ru писал, что 16 августа замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил дословно: «Россия захлебнется кровью», если попытается напасть на Незалежную. Мол, украинская армия за последние четыре года стала намного сильнее.

«Нелепо комментировать такие кровожадные заявления. Прежде всего — потому что никто не собирается нападать на Украину. Кроме того, это выглядит как акт политической истерики, граничащей с паранойей. Кругом мерещатся агрессоры, и от страха хочется кричать какие-то нелепости», - сказал Олег Морозов в беседе с ФАН.

Он подчеркнул: «Совершенно понятно, что Россия не нацелена на какой-либо военный конфликт с Украиной».

Сенатор напомнил, что Москва привержена Минским соглашениям и выступает за целостность Украины, а также за «интеграцию в Украину территории Донбасса в рамках Минских соглашений».

«Если современное киевское руководство двинется этим путем, на Украине наступит мир. И мы сможем совершенно спокойно сотрудничать, как, собственно, это было всегда. Еще раз: заявление Грымчака — это политическая паранойя, которую не следует всерьез обсуждать», - подытожил Олег Морозов.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны более двух лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).