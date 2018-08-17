Погода в Москве 17 августа: Небольшая облачность, без осадков

СЕГОДНЯ 07:20 2018-08-17T07:20:52+03:00

Температура воздуха в Москве и области составит от 20 до 25 градусов выше нуля

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Погода в Москве 17 августа будет в основном солнечной, обойдется без осадков. Синоптики ожидают небольшую облачность и северо-восточный ветер 3-8 метров в секунду.

«Температура ночью в Москве 11...13 градусов (в центре 14...16 градусов), по области 8...13 градусов, днем в Москве 23...25 градусов, по области 20...25 градусов», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды в столичном регионе существенно не изменится. В ночь на 18 августа температура воздуха в Москве опустится до 10...12 градусов и до 14...16 градусов в центре города. По области от 7 до 12 градусов тепла, местами похолодает до 3 градусов выше нуля. Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, без осадков.

В выходные дневные температуры в Москве составят от 23 до 26 градусов, по области — от 21 до 26 градусов тепла. Дождей не ожидается.