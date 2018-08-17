2018-08-17T07:20:52+03:00
Общество

Погода в Москве 17 августа: Небольшая облачность, без осадков

Температура воздуха в Москве и области составит от 20 до 25 градусов выше нуля
Денис СУХОВ
Поделиться:
Погода в Москве 17 августа: Небольшая облачность, без осадковПогода в Москве 17 августа: Небольшая облачность, без осадковФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Погода в Москве 17 августа будет в основном солнечной, обойдется без осадков. Синоптики ожидают небольшую облачность и северо-восточный ветер 3-8 метров в секунду.

«Температура ночью в Москве 11...13 градусов (в центре 14...16 градусов), по области 8...13 градусов, днем в Москве 23...25 градусов, по области 20...25 градусов», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды в столичном регионе существенно не изменится. В ночь на 18 августа температура воздуха в Москве опустится до 10...12 градусов и до 14...16 градусов в центре города. По области от 7 до 12 градусов тепла, местами похолодает до 3 градусов выше нуля. Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, без осадков.

В выходные дневные температуры в Москве составят от 23 до 26 градусов, по области — от 21 до 26 градусов тепла. Дождей не ожидается.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пентагон заподозрил Китай в подготовке удара по США
«Истерика, граничащая с паранойей»: В Совфеде ответили на угрозы Киева
Трамп пообещал сократить расходы на Турцию
Актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета Симферополь – Москва
За неделю у границ России были замечены 15 самолетов-разведчиков
Эксперты подсчитали, какая часть госдолга России находится в руках резидентов США
Актер Евгений Леонов-Гладышев попал в больницу
Украинские депутаты подрались в прямом эфире из-за гей-парада
Эксперты назвали пять стран с самыми хрупкими экономиками после Турции
Американский самолет развернулся над Атлантикой из-за засорившихся туалетов
Крымчанку Елену Одновол на Украине приговорили к трем годам условно
Немецкий самолет с 281 пассажиром экстренно сел на Крите из-за угрозы взрыва
За неделю международные резервы России сократились на $0,4 млрд
Землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло на юге Италии
Помпео объявил о создании "группы действий" по Ирану
Опубликовано видео посадки боевых самолетов на трассу под Хабаровском
В МИД России назвали незаконными односторонние "санкционные волны" США
В Генштабе ВСУ рассказали, на что потратят выделенные США $250 млн
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-премьера Индии
Россия выделит 642 млн рублей на реставрацию купола Капитолия на Кубе
США пригрозили введением новых санкций против Турции из-за удержания пастора
Немецкие СМИ раскрыли причину неэффективности санкционной политики США
Движение транспорта близ Вестминстерского дворца может быть полностью перекрыто
Тринидад и Тобаго стал крупнейшим поставщиком сжиженного газа в США
Почти 350 американских СМИ примут участие в акции против Трампа