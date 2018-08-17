На дорогах появится вдвое больше камер

СЕГОДНЯ 07:41 2018-08-17T07:41:57+03:00

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На российских дорогах увеличится число видеокамер, которые фиксируют различные нарушения.

Если сейчас за порядком бдят 9 тысяч устройств, то к 2024 году их количество достигнет почти 18 тысяч.

Кроме увеличения числа приборов фиксации, изменят их место расположения. Сделают это не просто так, а по специальной методике, которую подготовит Минтранс.

По словам экспертов, камеры дисциплинируют водителей и позволяют сократить число нарушений на дороге, а использование муляжей вместо камер позволяет сэкономить бюджетные средства.

Изменения будут происходить в рамках нацпроекта «﻿Безопасные и качественные автомобильные дороги». По плану Минтранса к концу 2019 года камер должно стать больше на 11%, 2020-го — на 33% (от нынешнего количества), 2022-го — на 66%, 2023-го — на 88%. Наконец, к концу 2024 года число камер на дорогах должно вдвое превысить сегодняшнее.

Особое внимание уделят передвижным центрам фотофиксации. Они используются уже во многих регионах. Это микроавтобусы с оборудованием, которые появляются в наиболее проблемных местах. Когда ситуация выравнивается, спецтехника переезжает на другой участок, а для закрепления успеха устанавливается муляж. Особенно такая система практикуется в Москве,- пишет газета «Известия».

Кроме фиксации нарушений у данного проекта есть еще одна цель – снизить смертность на дорогах. Именно к этому призвал президент в «майском указе».

К 2024 году показатель смертности не должен превышать 4 случая на 100 тыс. населения. Сейчас он держится на отметке в 13 погибших на сто тысяч населения.

К 2030 году уровень смертности должен стать нулевым. Для этого на оснащение дорог готовы потратить 11 трлн рублей.