2018-08-17T07:47:26+03:00
Спорт

Семак: Слова Лукашенко о «ходящем на четвереньках «Зените» раззадорили игроков

Петербургский клуб обыграл минское «Динамо» со счетом 8:1 и вышел в плей-офф Лиги Европы
Денис СУХОВ
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Главный тренер "Зенита" Сергей СемакГлавный тренер "Зенита" Сергей СемакФото: "КП" Архив
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Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что футболисты «Зенита» «ходят на четвереньках», придали игрокам дополнительную мотивацию во втором матче с минским «Динамо» в рамках квалификационного раунда Лиги Европы.

Такое мнение выразил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, комментируя разгромную победы подопечных над минским «Динамо».

«Игра была тяжёлая, но мы верили до последнего. Такое возможно только в том случае, когда ты веришь. Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках в первом матче. Конечно, это оказалось дополнительным стимулом для нашей игры, поэтому спасибо большое, это всегда по-хорошему раззадоривает», - заявил Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, первая встреча с минским клубом закончилась для «Зенита» поражением 0:4. Комментируя игру белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что «Зенит» находился в таком состоянии, когда «некоторые игроки уже на четвереньках ходили».

Однако в ходе второй встречи с «Динамо» в минувший четверг питерцы переломили ситуацию, завершив матч на домашнем поле со счетом 8:1 в свою пользу в дополнительное время (4:0 в основное). Таким образом, «Зенит» не только отыгрался за тяжелое поражение в Минске, но и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, где 23 августа сыграет с Норвежским «Мольде».

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