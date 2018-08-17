Моряки с «Механика Погодина» заявили о попытках незаконного проникновения на борт судна

СЕГОДНЯ 08:14 2018-08-17T08:14:22+03:00

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Экипаж задержанного в порту украинского Херсона танкера «Механик Погодин» предотвратил две попытки незаконного проникновения на борт судна. Об этом говорится в заявлении компании-судовладельца «В.Ф. Танкер».

«Как и предполагал экипаж судна, со стороны украинских властных структур начались провокационные действия с целью незаконного проникновения на судно. 16 августа в 13:30 группа из шести лиц, представившихся сотрудниками Службы безопасности (СБУ) и Государственной пограничной службы Украины, попыталась проникнуть на судно с намерением осуществить проверку, не объяснив ее цели и не предъявив документы. На судно группа допущена не была», - говорится в релизе компании.

Практически сразу после этого к судну прибыла группа «экологов» в составе 11 человек, что в разы превышает количество сотрудников, обычно привлекаемых для проверок.

«В отсутствие юридических обоснований и в целях недопущения провокаций группа на судно допущена не была», - добавил судовладалец.

Ожидается, что 17 августа на судно прибудет инспекция портового контроля для проверки жалобы о «неудовлетворительном техническом состоянии» танкера, якобы анонимно поступившей от одного из членов экипажа. Отмечается, что моряки с «Механика Погодина» остаются на борту в связи с высокой вероятностью провокаций и для обеспечения незамедлительного отхода в случае получения разрешения портовых властей.

«Попытки незаконно проникнуть на судно, намерения группы лиц с сомнительными полномочиями провести проверки по анонимным жалобам и звонкам являются подтверждением, что причин для задержания теплохода «Механик Погодин» в порту нет», - подчеркивают в компании.

Напомним, с 10 августа российский танкер «Механик Погодин» с 12 членами экипажа на борту остается заблокированным в порту Херсона. Формальным поводом для задержания судна стало включение компании-судовладельца в санкционный список Киева.