Минсельхоз заставит иностранцев покупать российские конфеты и колбасу

СЕГОДНЯ 08:23 2018-08-17T08:24:12+03:00

За счет доли этих товаров будет увеличен объем товаров, которые идут на экспорт

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В Минсельхозе придумали, как увеличить экспорт российской продукции в два раза. Именно к этому призвал президент в «майском указе». К 2024 году Россия должна поставлять на мировые рынки продукции на сумму 45 млрд долларов.

Экспортный потенциал страны предлагается развивать за счет увеличения доли готовой продукции — кондитерских и колбасных изделий, напитков. Для этого к сегодняшнему объему производства необходимо дополнительно прибавить более 40 млн т, - рассказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.

Чтобы понимать насколько придется увеличить объемы, вот цифры: в 2017 года экспорт продовольствия из страны составил $20,7 млрд. В основном вывозилось зерно, мука, крупы – треть всего экспорта. На долю рыбы, ракообразных, мяса, масла пришелся меньший объем.

До 1 октября Минсельхоз должен будет предоставить в правительство предложения по развитию экспорта.

Уже известно, что в документе обозначены основных задачи – их четыре. Во главу угла ставится новый подход к производству. Товары должны быть качественными, логистика ориентирована на экспорт, будут сняты тарифные и нетарифные ограничения, создающие препятствия, а власти готовы активно заниматься продвижением продукции АПК на внешних рынках.

Пока сложность в том, что «мы не можем просто наращивать существующее производство без изменения его структуры». Для того, чтобы вывозить за границу кондитерские изделия, конфеты, напитки и продукты переработки зерна(крахмал, сироп, пищевой спирт). В Минсельхозе отметили, что для выполнения указа президента «необходимо дополнительно к сегодняшнему объему производства прибавить более 40 млн т». Решение проблемы требует комплексного подхода: строительство крупных распределительных центров, увеличение портовых и перевалочных пунктов, внедрение цифровых технологий.