Российское посольство потребовало прекратить психологическое давление на задержанную в США Бутину

СЕГОДНЯ 08:42 2018-08-17T08:43:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники посольства РФ в США навестили 16 августа арестованную россиянку Марию Бутину, которая находится в тюрьме в Вашингтоне. По итогам визита дипломаты сочли условия содержания соотечественницы «унизительными» и потребовали от американских властей прекратить психологическое давление на задержанную.

«По результатам визита в Госдеп будет направлена нота с требованием прекратить психологическое давление и унижения, которым подвергается российская гражданка», - говорится в заявлении посольства.

Отмечается, что администрация тюрьмы применяет в отношении Бутиной негуманную практику регулярных (каждые 15 минут) ночных проверок. Кроме того, ей отказывают в прогулках на свежем воздухе и подвергают постоянным досмотрам, при этом заставляют полностью раздеться.

В нарушение гуманитарных норм Бутиной запрещено получать письма на русском языке под предлогом того, что они «могут содержать кодированные сообщения». Также россиянка лишена адекватной медицинской помощи.

«Отёк на ноге, возникший из-за постоянного холода в камере, прогрессирует. Вместо лечения Марии дают только обезболивающие; она начала хромать. Создание американскими властями подобных условий содержания нашей гражданке, которая к тому же не является осужденной, а находится в статусе «подозреваемой», неприемлемо», - подчеркнули в посольстве.

Напомним, Бутину задержали в июле — россиянка находилась в США по студенческой визе, получала образование в местном университете по специальности «международные отношения».

Американские власти инкриминируют Бутиной участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также подозревают в работе иностранным агентом без соответствующей регистрации в Минюсте. Суд оставил россиянку под стражей до заседания 10 сентября, ей грозит до 15 лет тюремного заключения.