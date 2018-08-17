В России разрабатывается ГОСТ на школьную форму

СЕГОДНЯ 08:46 2018-08-17T08:46:32+03:00

Школьную форму в России будут шить по ГОСТу Фото: Евгения ГУСЕВА

Роскачество подготовило проект ГОСТа на школьную форму. Пока вещи для школьников отшиваются без учета каких-либо стандартов

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Роскачество решило заняться школьной формой. Так как эти вещи шьются без каких-либо стандартов, то специалисты разработали ГОСТ, согласно которому должна будет производиться одежда.

В его основу легли нормы по безопасности, речь идет о таких параметрах, как воздухопроницаемость изделий и их способность поглощать влагу. Это поможет избежать «эффекта скафандра», которым часто грешит некачественная продукция.

ГОСТ будет содержать требования к общему виду одежды для учеников, ее цвету и фасону.

К разработке стандарта подключились так же специалисты из Минпромторга. К 2019 году документ должен быть включен в программу стандартизации, согласован и утвержден, рассказали «Известиям» в Роскачестве.

ГОСТы разрабатываются на основе существующих на разные виды одежды. Будут учтены требования к юбкам, брюкам, пиджакам, рубашкам, платьям. Но стандарты будут заведомо завышенного качества, чтобы «школьная форма не рассматривалась как продукция эпизодической носки». Если производитель будет учитывать все требования, то одежда сможет прослужить несколько лет.

Сайт kp.ru рассказывал, что Министр просвещения Ольга Васильева выступила за снижение цен на школьную форму, а так же против единых стандартов на эту одежду. По ее словам, вводить ГОСТы на школьную форму нет необходимости.

как выбрать действительно качественную школьную форму.