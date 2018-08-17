Пентагон решил повременить с военным парадом в Вашингтоне

СЕГОДНЯ 09:19 2018-08-17T09:19:37+03:00

Предполагалось, что торжественные мероприятия по случаю годовщины окончания Первой мировой войны пройдут 10 ноября, однако теперь военное ведомство отложило их на 2019 год

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Министерство обороны США приняло решение отложить на 2019 год военный парад, посвященный американским ветеранам и столетию окончания Первой мировой войны. Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона.

«Мы изначально рассчитывали провести это событие 10 ноября, но теперь решили рассмотреть возможности в 2019 году», - заявил представитель ведомства Роберт Мэннинг.

Причина переноса парада не называется, однако вполне вероятно, что желание повременить вызвано высокой оценочной стоимостью мероприятия — по некоторым данным, она перевалила за $90 млн. Однако такой бюджет не был одобрен в Пентагоне и может быть пересмотрен в меньшую сторону.

Предполагалось, что в параде в Вашингтоне примут участие военная техника и авиация, а также 5-7 тысяч военнослужащих, которые пройдут от Белого дома до Капитолийского холма, где расположено здание Конгресса.

Как стало известно в минувшем феврале, с идеей такого мероприятия выступил президент США Дональд Трамп. Американский лидер захотел увидеть в Вашингтоне нечто подобное французскому военному параду на День взятия Бастилии, за которым наблюдал во время визита в Париж в 2017 году.

Впрочем, мэрия Вашингтона восприняла идею Трампа в штыки, предложив президенту США оплачивать проведение парада из собственного кармана.

Отметим, что в США часто проходят гражданские парады с участием ветеранов, однако на государственном уровне организовывать подобные мероприятия не принято.

В последний раз военный парад в Вашингтоне проходил в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе. В нем принимали участие до 8 тысяч военнослужащих разных родов войск, музыканты военных оркестров и техника, участвовавшая в боевых действиях.