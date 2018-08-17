2018-08-17T09:36:39+03:00
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию «Московского вексельного банка»

Отмечается, что кредитная организация систематически проводила операции, направленные на сокрытие своего реального финансового положения
Денис СУХОВ
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ЦБ аннулировал лицензию «Московского вексельного банка»ЦБ аннулировал лицензию «Московского вексельного банка»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковской деятельности «Московского вексельного банка». Об этом говорится в релизе регулятора.

«В результате систематического проведения АКБ «Московский вексельный банк» операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества», - отметили в ЦБ.

Объективная оценка активов банка по требованию надзорного органа выявила ухудшение финансовых показателей организации и дала основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Подчеркивается, что в течение последних 12 месяцев руководители и собственники «Московского вексельного банка» не предпринимали действий по нормализации его состояния, несмотря на неоднократные предупреждения ЦБ.

В соответствии с приказом регулятора, в банк будет назначена временная администрация со сроком полномочий до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

«Московский вексельный банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 августа кредитная организация занимала 419-е место в банковской системе РФ.

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