2018-08-17T10:07:08+03:00
В мире

В Госдепартаменте США назвали условия для начала переговоров с Ираном

Вашингтон готов к нормализации отношений с Тегераном, если исламская республика продемонстрирует «фундаментальные изменения» в своем поведении
Денис СУХОВ
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В Госдепартаменте США назвали условия для начала переговоров с ИраномВ Госдепартаменте США назвали условия для начала переговоров с ИраномФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп готов начать диалог с Ираном, если руководство исламской республики полностью изменит свой политический курс. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Если иранский режим продемонстрирует обязательства по фундаментальному изменению своего поведения, то тогда президент будет готов вести диалог для поиска решений», - заявил Хук на брифинге в Госдепартаменте.

По его словам, США готовы ослабить санкции, восстановить дипломатические и экономические отношения с Ираном, но только тогда, когда Вашингтон увидит, «что иранский режим серьезно настроен на изменение своего поведения».

Хук также отметил, что США будут работать со своими партнерами, чтобы не допустить их попадания под вторичные санкции из-за торговых отношений с Ираном.

«США помогут полностью соблюдать (санкции) всем странам, чтобы не допустить риск введения второстепенных санкций, если они продолжат совершать такие сделки», - подчеркнул дипломат.

В минувший четверг госсекретарь США Майкл Помпео заявил о создании в Госдепартаменте специальной группы, которая будет координировать политику Вашингтона в отношении Ирана. Главой нового офиса стал Брайан Хук.

Напомним, в начале мая Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и о возобновлении масштабных экономических санкций против Тегерана. Кроме того, американский лидер пообещал распространить ограничения на тех, кто продолжит торговое сотрудничество с исламской республикой.

Таким образом Вашингтон намерен противостоять «злонамеренной политике», которую Иран, по их мнению, проводит на Ближнем Востоке.

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