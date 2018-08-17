Депутат Рады призвал отменить безвизовый режим с Россией

СЕГОДНЯ 10:30 2018-08-17T10:30:36+03:00

По мнению Юрия Чижмаря, Киеву необходимо продемонстрировать «твердость позиций», так как страна находится в «состоянии войны»

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Депутат Верховной Рады от «Радикальной партии» Юрий Чижмарь уверен, что безвизовый режим с Россией необходимо отменить, так как Киеву необходимо продемонстрировать «твердость позиций» и, вообще, украинское государство пребывает в «состоянии войны».

По словам Чижмаря, визовый контроль необходим, так как пограничники не в состоянии «за пять минут оценить, человек едет с добрыми или дурными намерениями», и нет ли препятствий для въезда со стороны правоохранительных органов.

«Я не возражаю, чтобы российские художники и люди, которые имеют бизнес на Украине, ездили на Украину. Но они должны заранее знать, что если они едут, то должны получить визу», - заявил депутат в интервью телеканалу ZIK.

Напомним, что призывы отменить безвизовый режим с Россией звучат в Верховной Раде давно, а в 2016 году был зарегистрирован и рассмотрен соответствующий законопроект. Однако тогда депутаты не поддержали инициаиву, опасаясь симметричных мер со стороны Москвы — обоюдное введение виз осложнит жизнь миллионов украинцев, в том числе тех, кто ежегодно отправляется в РФ на заработки.

С 1 января текущего года Киев ввел биометрический контроль для всех пребывающих иностранных граждан.- в первую очередь процедура въезда осложнилась для россиян.