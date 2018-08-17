ВЦИОМ: Более половины москвичей проявляют интерес к выборам мэра

СЕГОДНЯ 12:22 2018-08-17T12:22:48+03:00

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Более половины (62%) москвичей интересуются выборами столичного градоначальника, которые состоятся 9 сентября. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

«62% москвичей декларируют ту или иную степень готовности прийти на участки, в том числе, 41% говорят, что «точно пойдут» голосовать и 21% - что «скорее пойдут», - говорится в материалах исследования.

С учетом данных расчетной модели, специалисты прогнозируют, что реальная явка окажется заметно ниже — около 32% или примерно на уровне выборов 2013 года.

Также опрос показал, что в целом жители столицы хорошо информированы о предстоящих выборах мэра: 56% респондентов смогли указать их точную дату, еще 27% знают, что голосование состоится в сентябре.

Кроме того, 41% опрошенных заявили, что итоги выборов окажут на их жизнь значительное влияние, 31% ожидают только косвенных последствий, а 23% уверены, что для них никаких изменений не последует.

«Прогноз результатов выборов, который принимает во внимание вероятность, с которой разные группы избирателей придут на выборы, показывает, что Сергей Собянин может набрать 65% голосов», -.подчеркивают эксперты.

За второе место с примерно равными шансами поборются Михаил Дегтярев (11,1%) и Вадим Кумин (10,1%), отмечается в сообщении ВЦИОМ.

Опрос проводился с 6 по 10 августа 2018 года, в нем приняли участие 4 тысячи респондентов. Статистическая ошибка не превышает 1,6%.