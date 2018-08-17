2018-08-17T12:35:58+03:00
Наука

Ученые раскрыли секрет древних мумий

Специалисты назвали период, когда египтяне начали бальзамировать тела умерших
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые раскрыли секрет египетских мумийУченые раскрыли секрет египетских мумий
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Мертвых в Древнем Египте начали мумифицировать на 1500 лет раньше, чем считалось прежде. Такие данные привели исследователи из Йоркского университета. Кроме того, специалистам удалось выяснить, что за долгие тысячелетия способ бальзамирования не менялся и состав жидкости для мумификации всегда был один и тот же.

Одна из самых старых мумий, возраст которой превышает 5600 лет, находится в Египетском музее в Турине. До недавнего времени считалось, что ее мумификация произошла естественным путем — под воздействием солнечных лучей. Однако проведя ряд химических тестов, специалисты смогли установить, что мумия была подвержена бальзамированию. Причем состав средства для бальзамирования был тот же, что и у мумий, захороненых в более позднее время.

«Бальзам, которым обработана рука мумии из Турина, содержал в себе те же антибактериальные вещества, что и составы мумий более поздних периодов», - приводит слова ученого Стивена Бакли сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что в состав специального бальзама египтяне добавляли животные жиры, пчелиный воск, кору морта, камедь фисташкового дерева, а также масла морских губок, смол и экстрактов растений, передает сетевое издание m24.ru.

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