Школьник несколько раз взламывал сервисы Apple, чтобы получить работу мечты
Apple славится своей надежность, но обратное смог доказать школьник из Мельбурна. Парень несколько раз взламывал серверы компании и скачивал информацию. Делал школьник это вовсе не ради забавы, а чтобы получить работу свой мечты. Как вы думаете где? В корпорации Apple.
«Чужого» программисты Apple заметили почти сразу, горячиться не стали. Обратились в ФБР и вскоре стало понятно, что виртуальные ниточки ведут в Австралию.
Местные полицейские смогли отыскать хакера за несколько дней. Труда это не составила, школьник поделился своим достижением в соцсети.
Сам парень уверяет, что без проблем поучил доступ к личным данным и аккаунтам пользователей, но информацией никак не воспользовался.
В Apple подтвердили, что время инцидента ничьи личные данные «не были скомпрометированы», - сообщает телеканал «360» со ссылкой на The Age.
Сайт kp.ru писал, что ранее корпорация Google признала, что следит за пользователями и собирает данные об их геолокации. Это делают приложения «Поиск» и «Карты».