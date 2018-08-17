Школьник несколько раз взламывал сервисы Apple, чтобы получить работу мечты

СЕГОДНЯ 12:44 2018-08-17T12:44:53+03:00

Подросток из Мельбурна несколько раз взламывал серверы Apple Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Apple славится своей надежность, но обратное смог доказать школьник из Мельбурна. Парень несколько раз взламывал серверы компании и скачивал информацию. Делал школьник это вовсе не ради забавы, а чтобы получить работу свой мечты. Как вы думаете где? В корпорации Apple.

«Чужого» программисты Apple заметили почти сразу, горячиться не стали. Обратились в ФБР и вскоре стало понятно, что виртуальные ниточки ведут в Австралию.

Местные полицейские смогли отыскать хакера за несколько дней. Труда это не составила, школьник поделился своим достижением в соцсети.

Сам парень уверяет, что без проблем поучил доступ к личным данным и аккаунтам пользователей, но информацией никак не воспользовался.

В Apple подтвердили, что время инцидента ничьи личные данные «не были скомпрометированы», - сообщает телеканал «360» со ссылкой на The Age.

Сайт kp.ru писал, что ранее корпорация Google признала, что следит за пользователями и собирает данные об их геолокации. Это делают приложения «Поиск» и «Карты».