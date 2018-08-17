Песков: Путин проведет в пятницу оперативное совещание Совбеза
В пятницу российский лидер Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент сегодня работает в Москве, у него из публичных мероприятий сегодня будет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. О круге вопросов, которые будут обсуждаться, мы по итогам вам расскажем», - рассказал Песков журналистам.
Кроме того представитель Кремля напомнил, что в субботу, 18 августа, Путин отправится в Берлин, где проведет переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. По пути в немецкую столицу президент РФ сделает остановку в Австрии, чтобы поприсутствовать на свадебной церемонии главы МИД страны Карин Кнайсль.
Ранее сообщалось, что среди вероятных тем переговоров Путина и Меркель будут вопросы двухсторонних отношений, в том числе энергетического сотрудничества, а также актуальная международная повестка, включая ситуацию в Сирии и на Украине.