Песков: Путин проведет в пятницу оперативное совещание Совбеза

СЕГОДНЯ 13:11 2018-08-17T13:11:21+03:00

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В пятницу российский лидер Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент сегодня работает в Москве, у него из публичных мероприятий сегодня будет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. О круге вопросов, которые будут обсуждаться, мы по итогам вам расскажем», - рассказал Песков журналистам.

Кроме того представитель Кремля напомнил, что в субботу, 18 августа, Путин отправится в Берлин, где проведет переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. По пути в немецкую столицу президент РФ сделает остановку в Австрии, чтобы поприсутствовать на свадебной церемонии главы МИД страны Карин Кнайсль.

Ранее сообщалось, что среди вероятных тем переговоров Путина и Меркель будут вопросы двухсторонних отношений, в том числе энергетического сотрудничества, а также актуальная международная повестка, включая ситуацию в Сирии и на Украине.