Выезжайте пораньше! "Дачные” пробки начнутся в столице уже после трех часов дня

СЕГОДНЯ 13:39 2018-08-17T13:39:34+03:00

Выезжать за город лучше до 15:00 или после 21:00, а завтра - до 9 утра или после 15, советуют в ЦОДД Фото: Николай ХИЖНЯК

Или, наоборот, отложите выезд до позднего вечера - после 9 часов заторов на дорогах уже не будет

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Погоду в эти выходные обещают отличную, а значит - дачный сезон продолжается. Но чтобы не застрять в пробке и не испортить себе отдых выезжать лучше заранее. Об этом москвичей предупредили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

По данным специалистов, пятничные заторы ожидаются во второй половине дня и главным образом - на съездах с кольцевых и на вылетных магистралях в сторону области.

- Выезжать за город лучше до 15:00 или после 21:00, а завтра - до 9 утра или после 15, - советуют в ЦОДД.

В любом случае, отправиться на природу все равно стоит. Эти выходные, если верить синоптикам, будут чуть ли не последними жаркими деньками в этом году. В пятницу и субботу обещают 23-25 градусов, а в воскресенье может разогреть до 27 градусов.