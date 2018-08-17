2018-08-17T13:41:37+03:00
Происшествия

Жертвами наводнения в Индии стали 106 человек

150 тысяч человек лишились крова
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Во время наводнения в Индии погибли 106 человекВо время наводнения в Индии погибли 106 человекФото: REUTERS
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Наводнения и спровоцированные ими оползни с обрушениями в Индии унесли жизни более 100 человек. Непогода обрушилась на штат Керала. Спасаясь от стихии, свои дома здесь покинули порядка 85 тысяч местных жителей.

В настоящее время в Индии бушует дождевая стихия. Из-за непогоды из берегов вышли более 44 рек. Все это вызвало крупнейшее наводнение, которое разрушило несколько мостов, парализовало движение железнодорожного транспорта. Кроме того из-за мощнейших потоков воды приостановлена работа авиатранспорта. Так, аэропорт в городе Кочи, расположенный рядом с рекой Перияр, отменил все рейсы до 26 августа, пишет сайт argumenti.ru.

В связи со стихийным бедствием, в Керале были открыты 1.3 тысячи лагерей для тех, кто пострадал от наводнения. По сообщениям экстренных служб, более 150 тысяч человек лишились крова.

Синоптики не прогнозируют улучшения погоды в ближайшее время. Сильные ливни продлятся, по меньшей мере, еще два дня, передает телеканал «360».

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