2018-08-17T13:59:24+03:00
Политика

ОБСЕ сообщила о стрельбе в непосредственной близости от патруля мониторинговой миссии в Донбассе

По данным организации, несколько пуль просвистели прямо над головами наблюдателей
Денис СУХОВ
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ОБСЕ сообщила о стрельбе в непосредственной близости от патруля мониторинговой миссии в ДонбассеОБСЕ сообщила о стрельбе в непосредственной близости от патруля мониторинговой миссии в ДонбассеФото: REUTERS
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Один из патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе едва не угодил под обстрел к северо-востоку от Донецка. Об этом говорится в релизе организации.

Инцидент произошел утром 16 августа на северо-восточной окраине населенного пункта Гольмовский. Патруль СММ на бронеавтомобиле контролировал соблюдение режима прекращения огня в этом районе на время ремонтных работ, проводимых специалистами водоснабжающего предприятия «Вода Донбасса».

Отмечается, что три из пяти членов мониторинговой миссии находились снаружи бронеавтомобиля и вели переговоры с сотрудниками ремонтной бригады и представителями «вооруженных формирований».

«В 9:14 трое членов патруля СММ, которые находились снаружи автомобиля, услышали взрыв неопредёленного происхождения примерно в 500 м к северу, а затем ещё один взрыв неопределённого происхождения ориентировочно в 500 м на юго-юго-восток, после чего прозвучали около десяти выстрелов из стрелкового оружия в 100—150 м к северу и северо-западу.По меньшей мере две пули пролетели над головами членов патруля, которые находились снаружи автомобилей», - говорится в сообщении ОБСЕ.

Наблюдатели ОБСЕ немедленно погрузились в автомобиль и вернулись на свою передовую базу в населенном пункте Горловка. СММ уже уведомила об инциденте украинскую сторону в Совместном центре контроля и координации, а также представителей ополчения.

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