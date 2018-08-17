Россия направила США ноту протеста из-за нарушений в отношении диппредставительств

СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-17T14:10:12+03:00

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Россия направила Соединенным Штатам ноту протеста из-за нарушений международного права в отношении российских дипломатических представительств.

Как сообщило министерство иностранных дел, ведомство "выразило Государственному департаменту решительный протест, направив по дипломатическим каналам соответствующую ноту".

На сайте внешнеполитического ведомства РФ отмечается, что сложившаяся ситуация выходит за рамки отношений России и США, поэтому к ней было привлечено внимание международного сообщества, в том числе ООН.

"Генеральному секретарю организации 18 мая передано соответствующее сообщение Российской Федерации для подготовки доклада 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении МИД России.

Напомним, в апреле 2018 года представители властей США вломились в закрытую резиденцию генконсула России в Сиэтле. Был взломан замок на входной двери, в результате представители американских властей попали внутрь здания. Также нарушения в отношении российских диппредставительств повторялись и позже.