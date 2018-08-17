2018-08-17T14:17:30+03:00
Экономика

Гордеев поручил разобраться с ценами на продукцию мясопереработки

Ранее мясопереработчики обратились к вице-премьеру с просьбой повлиять на торговые сети в вопросе корректировки цен на колбасы и полуфабрикаты
Денис СУХОВ
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Вице-премьер Алексей ГордеевВице-премьер Алексей ГордеевФото: Архив "КП"
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Вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил профильным ведомствам разобраться в ситуации с ценами на продукцию мясопереработки, включая колбасы и полуфабрикаты.

«Готовится поручение профильным ведомствам разобраться в ситуации», - цитирует ТАСС заявление пресс-секретариата вице-премьера.

Как сообщила газета «Ведомости», ранее Национальный союз мясопереработчиков обратился к Гордееву с просьбой повлиять на торговые сети в вопросе повышения розничных цен на продукцию мясопереработки. Также союз настаивает на необходимости отрегулировать ценообразование мясного сырья путем восстановления конкурентной среды в отрасли.

Отмечается, что в связи с ограничением импорта цены на мясное сырье значительно выросли с начала года: свинина подорожала на 30%, курятина - на 35%, отечественная говядина - на 10%, импортная - на 25%.

Напомним, федеральный закон «О торговле» допускает государственное регулирование цен на некоторые социально значимые товары, если в течение месяца она выросла на 30%. Однако на практике данная норма, появившаяся в 2010 году, ни разу не применялась.

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