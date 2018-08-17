2018-08-17T14:28:06+03:00
Политика

Песков рассказал о темах будущей встречи Путина и Меркель

По словам пресс-секретаря российского президента, лидеры двух стран обсудят реализацию больших российско-германских проектов в условиях выдвинутых другими странами угроз
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела МеркельПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о темах будущей встречи Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. По словам представителя Кремля, лидеры двух стран обсудят реализацию больших российско-германских проектов в условиях выдвинутых другими странами угроз. Путин и Меркель рассмотрят строительство второй очереди газопровода "Северный поток".

Кроме того, главы России и Германии обсудят развитие отношений двух стран и важные вопросы мировой повестки дня. Речь идет о ситуации на Украине и в Сирии. Будет ли рассматриваться оказание международной помощи Турции, Песков ответить не смог.

"Этот вопрос надо обсуждать с Турцией", — отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Меркель будет рада принять Путина в замке Мезеберг в субботу, 18 августа. По его словам, обязательно будет рассмотрена тема Украины и Сирии.

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