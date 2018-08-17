СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-17T14:45:34+03:00

По мнению омбудсмена, важно искусственно не расширять количество людей с судимостью

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала предложение о либерализации наказания за лайки и репосты в социальных сетях.

"Я поддерживаю идею либерализации этой статьи (282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Я считаю, что нам важно не расширять искусственно количество людей с судимостью, потому что это в корне меняет жизнь людей", - заявила Москалькова.

Напомним, ранее компания Mail.ru Group обратилась к омбудсмену с просьбой сформировать обращение в Конституционный суд, чтобы выяснить, не нарушаются ли права и свободы россиян, предусмотренные Конституцией страны.

"Необходимо решать этот вопрос в обычном русле: через законопроектную деятельность, которую осуществляет Госдума и другие субъекты законодательной инициативы", - отметила Москалькова, передает ТАСС.

При этом, по ее словам, "нарушения конституционных норм" в таких ситуациях не наблюдаются.

Также Госдуму попросили внести проект закона об амнистии осужденных за лайки и репосты в соцсетях, если действия не имели опасных последствий, а Верховный суд России - обобщить судебную практику по подобным уголовным делам.