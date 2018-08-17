СЕГОДНЯ 15:28 2018-08-17T15:28:38+03:00

Еврокомиссия объявила траур в связи с обрушением моста Моранди в Генуе Фото: REUTERS

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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер распорядился объявить траур в связи с трагичным обрушением автодорожного моста Моранди в Генуе, жертвами которого стали 38 человек.

Об этом сообщил официальный представитель ЕК Кристиан Спар.

«В знак солидарности с властями и народом Италии после ужасного обрушения моста в Генуе, которое привело к многочисленным жертвам, глава Еврокомиссии принял решение, что до 19 августа флаги европейских государств перед институтами ЕС в Брюсселе будут приспущены», - рассказал Спар журналистам.

Как сообщал сайт «КП», утром 14 августа близ Генуи на севере Италии обрушился пролет автомобильного моста Моранди, по которому проходит оживленная трасса А10. В момент происшествия виадук пересекали более 30 легковых автомобилей и три грузовика, которые в результате оказались под обломками.

По данным итальянских властей, трагедия унесла жизни 38 человек, еще 10 считаются пропавшими без вести. По меньшей мере 15 граждан получили различные ранения. По предварительной версии, причиной обрушения стало плохое техническое состояние моста

Похороны погибших состоятся в Генуе в субботу. В этот день в Италии будет объявлен национальный траур.