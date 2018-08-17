Ученые доказали, что мужской мозг работает быстрее женского

СЕГОДНЯ 16:12 2018-08-17T16:12:06+03:00

Исследователи пришли к выводу, что мозг мужчин обрабатывает поступающую информацию в три раза быстрее, чем мозг женщины

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Мужчины любят говорить, что они умнее женщин. На сторону сильной половины человечества встали ученые из Университета Вашингтона.

Они провели исследование и пришли к выводу, что мужской мозг в два-три раза быстрее обрабатывает поступающую информацию, а еще сильный пол более устойчив к стрессам, отсюда более логичные и последовательные действия при возникновении экстренных ситуаций.

О своих опытах исследователи рассказывают так: за основу взялась быстрота реакции на графическую картинку. Скорость поступления информации в мозг у мужчин и женщин примерно равна, но мужчины принимают решение раньше.

Ответ этому ученые нашли позже, проведя еще ряд экспериментов. Оказалось, что мозг женщин обрабатывает входящую информацию на 25–75% процентов медленнее мужского. А особенно быстрая скорость обработки данных у мужчин с нарушениями психического развития. Это происходит из-за ослабления регулирования нейронной активности, - сообщает сайт «Дни.ру».

Сайт kp.ru писал об еще одном открытии ученых, которые пришли к выводу, что женщин зря причисляют к слабому полу. На самом деле прекрасная половина человечества оказалась сильнее мужчнин.