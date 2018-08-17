Глава МВД Италии после обрушения моста в Генуе отправился на вечеринку
После обрушения моста в Генуе главный полицейский Италии посетил шумный банкет. Этот поступок теперь может стоить ему карьеры главы МВД - народ потребовал его отставки.
В сети появились кадры с банкета, на котором присутствовал вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини. Чиновник от души веселился, развлекался и кушал торт с изображением самого себя. Все бы ничего, но этот банкет в городе Катания на Сицилии он посетил после обрушения моста в Генуе, пишет итальянская газета Corriere della Sera. Напомним, в результате трагедии погибло 39 человек.
Пользователи соцсетей моментально освистали главного полицейского за столь неподабающее поведение. Итальянцев возмутил тот факт, что работе на благо народа в столь нелегкий час Маттео Сальвини предпочел развлечения со своими однопартийцами на шумном банкете.
С критикой на министра обрушились не только простые итальянцы, но и политики. Они назвали его поступок ударом для страны и призвали его покинуть свой пост.
Сам Маттео Сальвини назвал недоброжелателей «шакалами», заявив, что был на банкете с официальным рабочим визитом. По его словам на Сицилии он обсуждал с политиами и общественниками борьбу с мафией.
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