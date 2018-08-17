Украинское издательство выпустило книгу, в которой Крым обозначен как территория России

СЕГОДНЯ 16:18 2018-08-17T16:19:11+03:00

На Украине вышла книга, в которой Крым обозначен как территория России Фото: REUTERS

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Украинское издательство "Ранок" ("Утро") выпустило книгу, в которой Крым обозначен как территория России.

Иллюстрация с Крымом опубликована в познавательном издании "Растительный мир" автора Елены Котенко, которая включена в серию "Познаем и исследуем", рассказывающая подрастающему поколению об окружающей среде. Отмечается, что в издательстве это изображение назвали ошибкой сотрудника, а выпущенный тираж собираются изъять из реализации, сообщил телеканал "1+1".

Напомним, Крым стал регионом России после проведенного там референдума в марте 2014 года после госпереворота в Киеве. По итогам 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя поддержали воссоединение Крыма с РФ. за вхождение в состав Российской Федерации. При этом Украина продолжает считать Крым своей, но оккупированной территорией. Москва не раз заявляла, что воссоединение с Крымом произошло демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".