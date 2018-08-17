2018-08-17T16:37:51+03:00
В мире

«Очень высокая цена»: Трамп объяснил отмену военного парада в Вашингтоне

Парад должен был пройти в столице США 10 ноября по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп объяснил отмену военного парада в Вашингтоне слишком высокой ценой, которую назвали власти Вашингтона за его проведение. Мероприятие по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны должно было пройти в столице США 10 ноября 2018 года.

«Местные политики, которые управляют Вашингтоном (плохо), понимают, когда у них появляется возможность заработать. Когда их попросили оценить проведение большого праздничного военного парада, они предложили настолько высокую цену, что я отменил его» — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он также призвал всех «не позволять кому-то сдерживать вас». По словам американского президента, в другой день на авиабазе Эндрюс состоится большой парад, который он планирует посетить. А 11 ноября Трамп поедет на парад в Париже. Кроме того, он не исключил проведение парада в Вашингтоне 10 ноября 2019 года, если местные власти смогут снизить стоимость мероприятия.

«Теперь мы можем купить еще несколько реактивных истребителей!» — добавил президент США.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Подмосковье задержали двух человек за мошенничество в отношении пенсионеров
Саакашвили заявил, что вернется на Украину после ухода Порошенко с поста президента
Глава МВД Италии после обрушения моста в Генуе отправился на вечеринку
Украинское издательство выпустило книгу, в которой Крым обозначен как территория России
Власти Швеции предъявили обвинения российскому капитану, управлявшему судном в нетрезвом состоянии
Ученые доказали, что мужской мозг работает быстрее женского
Стало известно содержание приказа о прекращении пассажирского сообщения между Украиной и Россией
Еврокомиссия объявила траур в связи с обрушением моста Моранди в Генуе
Шойгу обсудил с турецким коллегой тему безопасности в Сирии
Российский танкер "Механик Погодин" не заходил в порты Крыма с момента постройки
Москалькова поддержала предложение о либерализации наказания за лайки и репосты