«Очень высокая цена»: Трамп объяснил отмену военного парада в Вашингтоне

СЕГОДНЯ 16:37 2018-08-17T16:37:51+03:00

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Президент США Дональд Трамп объяснил отмену военного парада в Вашингтоне слишком высокой ценой, которую назвали власти Вашингтона за его проведение. Мероприятие по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны должно было пройти в столице США 10 ноября 2018 года.

«Местные политики, которые управляют Вашингтоном (плохо), понимают, когда у них появляется возможность заработать. Когда их попросили оценить проведение большого праздничного военного парада, они предложили настолько высокую цену, что я отменил его» — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он также призвал всех «не позволять кому-то сдерживать вас». По словам американского президента, в другой день на авиабазе Эндрюс состоится большой парад, который он планирует посетить. А 11 ноября Трамп поедет на парад в Париже. Кроме того, он не исключил проведение парада в Вашингтоне 10 ноября 2019 года, если местные власти смогут снизить стоимость мероприятия.

«Теперь мы можем купить еще несколько реактивных истребителей!» — добавил президент США.