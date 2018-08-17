2018-08-17T16:54:30+03:00
Политика

Саакашвили заявил, что вернется на Украину после ухода Порошенко с поста президента

Экс-губернатор Одесской области планирует восстановить украинское гражданство через суд
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил СаакашвилиЭкс-губернатор Одесской области Украины Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, когда вернется на Украину. По его словам, это произойдет после того, как глава государства Петр Порошенко уйдет со своего поста.

Напомним, в июле прошлого года Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. Он был выслан в Польшу, откуда в сентябре прорвался на Украину. Бывшему губернатору запретили въезд на Украину до 2021 года. Саакашвили планирует восстановить украинское гражданство через суд.

"Потому что элементарно там было все нарушено по отношению ко мне, но я добьюсь того, что люди, которые нарушали, подделывали, например, мою подпись, анкету, которые напугали судей и свидетелей, чтобы они отвечали в установленном законом порядке. Наконец-то кто-то должен отвечать", — сказал Саакашвили.

Он подчеркнул, что обязательно будет возвращаться на Украину. Кроме того, по словам экс-президента Грузии, политическая партия "Движение новых сил" будет участвовать в парламентских выборах на Украине в следующем году, пишет издание "Новое время".

В марте 2019 года на Украине состоятся выборы президента, а осенью того же года — выборы в парламент.

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