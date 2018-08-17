2018-08-17T16:56:07+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержали двух человек за мошенничество в отношении пенсионеров

Преступникам грозит до 10 лет заключения
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала преступниковПолиция задержала преступниковФото: Олег ЗОЛОТО
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В подмосковном Королеве задержали двух москвичей, которые подозреваются в мошенничестве по отношению к пенсионерам. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения МВД России.

Сообщается, что один из мужчин звонил пожилым женщинам, представлялся их сыном и рассказывал, что попал в аварию. Во время ДТП, он якобы сбил человека, и теперь «жертве» нужно передать деньги. Злоумышленник просил передать определенную сумму его другу, после чего оба мошенника скрывались.

Отмечается, что общая сумма ущерба достигла двухсот сорока тысяч рублей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Задержанными оказались мужчины тридцати четырех и тридцати восьми лет. На них заведено уголовное дело, теперь нарушителям грозит до десяти лет тюремного заключения. Сейчас злоумышленники находятся под домашним арестом.

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