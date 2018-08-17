2018-08-17T17:32:52+03:00
Экономика

В России могут создать ведомство для повышения производительности труда на предприятиях

Авторы инициативы предлагают установить плановый среднегодовой рост производительности труда в России не менее 8% в год
Екатерина БОЛГОВА
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В России может появиться ведомство по повышению производительности трудаВ России может появиться ведомство по повышению производительности трудаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России могут создать государственный орган для контроля за повышением производительности труда на предприятиях. Авторы инициативы предлагают установить плановый средний рост производительности труда в России не менее 8% в год. Отмечается, что это может обеспечить ежегодный рост ВВП страны не менее чем на 3—5%.

Предложение включено в программу «Опоры России», направленную в Минэкономразвития РФ.

«Так как рост производительности труда в экономике страны невозможен без государственного стимулирования, нужно повысить уровень проблемы. Для этого необходимо ввести государственный орган и возложить на него контроль за выполнением данной программы», — сообщается в документе.

Отмечается, что новый государственный орган должен поддерживать повышение производительности труда в стране, передает RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Россия поднялась в рейтинге экономик мира по версии Всемирного банка.

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