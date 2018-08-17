В России могут создать ведомство для повышения производительности труда на предприятиях
В России могут создать государственный орган для контроля за повышением производительности труда на предприятиях. Авторы инициативы предлагают установить плановый средний рост производительности труда в России не менее 8% в год. Отмечается, что это может обеспечить ежегодный рост ВВП страны не менее чем на 3—5%.
Предложение включено в программу «Опоры России», направленную в Минэкономразвития РФ.
«Так как рост производительности труда в экономике страны невозможен без государственного стимулирования, нужно повысить уровень проблемы. Для этого необходимо ввести государственный орган и возложить на него контроль за выполнением данной программы», — сообщается в документе.
Отмечается, что новый государственный орган должен поддерживать повышение производительности труда в стране, передает RT.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Россия поднялась в рейтинге экономик мира по версии Всемирного банка.