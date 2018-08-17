Владимир Путин назначил Николая Макарова послом России в Кувейте
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла России в Кувейте. На эту должность назначен Николай Макаров.
«Назначить Макарова Николая Валентиновича чрезвычайным и полномочным послом России в Государстве Кувейт», — сообщается в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 17 августа.
Ранее Николай Макаров был заместителем руководителя департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.
Кроме того, российский президент подписал другой указ, согласно которому от поста посла в Кувейте освобождается Николай Соломатин, который занимал эту должность с 4 марта 2013 года.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале июля Путин назначил новым послом России в Молдавии Олега Васнецова. От этой должности был освобожден Фарит Мухаметшин.