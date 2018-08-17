2018-08-17T17:47:01+03:00
Политика

Владимир Путин назначил Николая Макарова послом России в Кувейте

Другим указом президент РФ освободил от этой должности Николая Соломатина
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла России в Кувейте. На эту должность назначен Николай Макаров.

«Назначить Макарова Николая Валентиновича чрезвычайным и полномочным послом России в Государстве Кувейт», — сообщается в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 17 августа.

Ранее Николай Макаров был заместителем руководителя департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

Кроме того, российский президент подписал другой указ, согласно которому от поста посла в Кувейте освобождается Николай Соломатин, который занимал эту должность с 4 марта 2013 года.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале июля Путин назначил новым послом России в Молдавии Олега Васнецова. От этой должности был освобожден Фарит Мухаметшин.

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