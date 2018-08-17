Правительство не поддержало идею изъятия сверхдоходов у сырьевых компаний

СЕГОДНЯ 18:06 2018-08-17T18:06:59+03:00

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Правительство России не поддержало идею помощника президента РФ Андрея Белоусова об изъятии дополнительных доходов у сырьевых компаний. Как сообщил официальный представитель первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова, кабмин счет такую меру нецелесообразной.

"Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается", — сказал представитель Силуанова.

Напомним, ранее Белоусов направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением изымать дополнительные доходы у металлургических, нефтехимических и других сырьевых компаний, которые были получены из-за колебаний цен на нефть на мировых рынках и ослабления курса рубля. Представителей этих компаний пригласили на совещание по этому вопросу к Белоусову и Силуанову, запланированное на 24 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по этой теме будет сформирована после того, как правительство выразит свое мнение.