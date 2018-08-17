2018-08-17T18:06:59+03:00
Экономика

Правительство не поддержало идею изъятия сверхдоходов у сырьевых компаний

Об этом сообщил официальный представитель первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Вице-премьер, министр финансов Антон СилуановВице-премьер, министр финансов Антон СилуановФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Правительство России не поддержало идею помощника президента РФ Андрея Белоусова об изъятии дополнительных доходов у сырьевых компаний. Как сообщил официальный представитель первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова, кабмин счет такую меру нецелесообразной.

"Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается", — сказал представитель Силуанова.

Напомним, ранее Белоусов направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением изымать дополнительные доходы у металлургических, нефтехимических и других сырьевых компаний, которые были получены из-за колебаний цен на нефть на мировых рынках и ослабления курса рубля. Представителей этих компаний пригласили на совещание по этому вопросу к Белоусову и Силуанову, запланированное на 24 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по этой теме будет сформирована после того, как правительство выразит свое мнение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Самый бедный президент в мире» Хосе Мухика отказался еще и от пенсии сенатора
Владимир Путин назначил Николая Макарова послом России в Кувейте
В России могут создать ведомство для повышения производительности труда на предприятиях
Умер поэт-песенник Николай Зиновьев — автор хитов Аллы Пугачевой и Валерия Леонтьева
В Подмосковье задержали двух человек за мошенничество в отношении пенсионеров
Саакашвили заявил, что вернется на Украину после ухода Порошенко с поста президента
«Очень высокая цена»: Трамп объяснил отмену военного парада в Вашингтоне
Глава МВД Италии после обрушения моста в Генуе отправился на вечеринку
Украинское издательство выпустило книгу, в которой Крым обозначен как территория России
Власти Швеции предъявили обвинения российскому капитану, управлявшему судном в нетрезвом состоянии
Ученые доказали, что мужской мозг работает быстрее женского
Стало известно содержание приказа о прекращении пассажирского сообщения между Украиной и Россией
Еврокомиссия объявила траур в связи с обрушением моста Моранди в Генуе
Шойгу обсудил с турецким коллегой тему безопасности в Сирии
Российский танкер "Механик Погодин" не заходил в порты Крыма с момента постройки
Москалькова поддержала предложение о либерализации наказания за лайки и репосты