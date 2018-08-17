2018-08-17T18:19:52+03:00
В мире

«Самый бедный президент в мире» Хосе Мухика отказался еще и от пенсии сенатора

Бывший президент Уругвая получил такое прозвище за скромный образ жизни
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-президент Уругвая Хосе МухикаЭкс-президент Уругвая Хосе МухикаФото: REUTERS
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«Самый бедный президент в мире», бывший глава Уругвая Хосе Мухика отказался еще и от пенсии сенатора.

Напомним, 83-летний Мухика получил такое прозвище за свой скромный образ жизни. Во время своего президентства с 2010 по 2015 год он вместе с супругой жил на своей ферме неподалеку от столицы Монтевидео. Практически всю свою зарплату главы государства он отдавал на благотворительность, а единственной собственностью был автомобиль Volkswagen Beetle 1987 года выпуска. Около 14 лет провел в военных тюрьмах.

С 2015 года он был сенатором Уругвая и мог бы оставаться на этой должности до 2020 года, но 15 августа ушел на пенсию, объяснив, что "устал после долгого путешествия".

"Несмотря на это, пока мой ум еще работает, я не могу отказаться от солидарности и идейной борьбы", - написал Мухика главе сената Лусии Тополански - его жены, передает BBC News.

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